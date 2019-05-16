أول, امرأة, تهبط, على, القمر, في, 2024,

قالت صحيفة "ذا صن" إن صعود أول امرأة إلى القمر قد يحدث خلال السنوات الخمسة المقبلة، وذلك بعد طلب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة إنفاق إدارة الطيران والفضاء (ناسا) العام القادم بمقدار 1.6 مليار دولار.

ويأتي طلب الإدارة الأميركية من أجل الوفاء بالهدف المعجل لوكالة "ناسا" بعودة الأميركيين إلى سطح القمر بحلول عام 2024.ووفق ما ذكرت الصحيفة البريطانية، فإن وصول أول امرأة إلى القمر قد يحدث عام 2024، مضيفة أن "ناسا" سبق وأن وعدت بأخذ رائدة فضاء في رحلتها القمرية المقبلة.وأوضح المصدر أن المشروع اختير له اسم من الأساطير اليونانية، وهو "أرتميس"، الذي يحيل إلى اسم الأخت التوأم لأبولو.وكان "أبولو" اسم برنامج الهبوط على سطح القمر التابع لناسا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.وعبر مدير ناسا، جيم بردنشتاين، عن أمله في أن تلهم هذه "المهمة التاريخية" جيلا جديدا من الشابات للعمل في مجال الفضاء.