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سيارة بورشه الأقدم في التاريخ للبيع.. والسعر فلكي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن مزاد "سوذبي" الشهير أنه سيتم عرض أقدم سيارة صنعتها شركة بورشه الألمانية في التاريخ، ويتوقع أن يتم بيعها مقابل مبلغ ضخم جدا.



وقال موقع "ياهو نيوز" إن معرض سوذبي سيعرض أقدم سيارة من صنع شركة بورشه الألمانية، والتي يعود صنعها إلى عام 1939، قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بأشهر قليلة.


 وأشار الموقع إلى أن السيارة النادرة ستباع مقابل 20 مليون دولار على الأقل، وبذلك ستصبح أغلى بورشه في التاريخ، إذا ما تفوقت على سيارة بورشه التي استخدمت في فيلم السباق الشهير "لو مان"، التي بيعت عام 2017 مقابل 14 مليون دولار.


وصممت السيارة لسباق مسافته 1500 كم بين برلين وروما عام 1939، واستلهمت تصميمها من سيارة فولكسفاغن "الخنفساء"، التي صممتها بورشه أيضا.


 وقال الموقع إن الألماني فيرديناند بورشه، مؤسس شركة بورشه، صمم وصنع السيارة بنفسه، وأطلق عليها اسم "الموديل 64"، وقد تم إيقاف صنعها بعد سنوات قليلة.


ومن الطرائف أن السباق الذي كان من المفترض أن تخوضه سيارة بورشه لم يجر أبدا، بسبب احتلال ألمانيا لبولندا وانطلاق الحرب العالمية الثانية.




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