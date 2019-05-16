7, علامات, مبكرة, للإصابة, بسرطان, المبيض!,

يتعرض آلاف النساء حول العالم لخطر الموت بسبب الإصابة بسرطان المبيض دون إدراكهن لذلك في وقت مبكر.

ويعد سرطان المبيض أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا وأسرعها فتكا، ولكن اكتشافه في مرحلة مبكرة ينقذ حياة نحو 90% من المصابات به.وفيما يلي 7 علامات تحذيرية للإصابة بسرطان المبيض:1- الانتفاخيعاني الكثير منا من الانتفاخ بشكل منتظم، ولكننا نتحدث هنا عن الانتفاخ المزمن، الذي لا يزول بعد التخلص من البراز أو بعد مرور بضع ساعات على تناول الطعام.2- ألم مستمر في منطقة البطن أو الحوض3- الشعور بالشبع بسرعة عند تناول الطعام4- الحاجة إلى التبول في كثير من الأحيان5- آلام الظهر6- التغيرات المتفاوتة في البراز7- فقدان الوزن غير المبررتجدر الإشارة إلى أن دراسة جديدة وجدت أن النساء المصابات بالعقم أو اللواتي يعانين من مشاكل في الخصوبة، أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 18%، ولا سيما سرطان الرحم والمبيض.