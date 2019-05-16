برعاية, بنك, مركنتيل:, بلدية, طمرة, تحتفل, بإرتقاء, مكابي, طمرة, للدرجة, الأولى,

شارك بنك مركنتيل مؤخرًا في حفل بهيج أُقيم في متنزه طمرة إحتفال بصعود فريق مكابي طمرة للدرجة الأولى. شارك في الاحتفال المئات من رجال الأعمال والإعلام من طمرة وخارجها وإدارة الفريق، اللاعبون، الطاقم وإدارة البلدية: رئيس البلدية، الدكتور سهيل ذياب، محاسب البلدية، خالد عواد والقائم بأعمال رئيس البلدية، صالح حجازي.قام بعرافة الحفل الإعلامي محمد شيخ خليل. هذا وأثار الحفل أصداء إعلامية واسعة وتغطية مباشرة على قناة "هلا" التلفزيونية.

وقام السيد موسى جمعة، مدير فرع بنك مركنتيل- طمرة، بتهنئة الحضور نيابةً عن البنك قائلًا: "يسعدنا المشاركة في مثل هذه الإحتفالات الإجتماعية واللقاء بالأشخاص خارج إطار العمل. لطالما شارك بنك مركنتيل في مثل هذه الفعاليات الإجتماعية الجماهيرية. سنستمر في تقديم الخدمات والمعاملة الشخصية في كل فرع، ونثمّن عاليًا اختيار الزبائن لنا، وبموازاة ذلك سنستمر في خدمتكم جميعًا. أشكركم وأتمنى للفريق دوام التوفيق في مسيرته".