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صحفي فرنسي : ريال مدريد خاطب صلاح وحسم صفقة هازارد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وضع ريال مدريد الإسباني، النجم المصري محمد صلاح، على رأس قائمة "المطلوبين" في سوق الانتقالات المقبل، لتعزيز كتيبة المدرب زين الدين زيدان.



وكشف صحفي محطة "كانال بلوس"، الفرنسي فيليب كارايون، أن ريال مدريد قام بتواصل "أولي" مع محمد صلاح، بهدف التعاقد معه الصيف المقبل.


وقال كارايون خلال مقابلة تلفزيونية إن ريال مدريد بدأ بالتواصل مع "مو"، وأنه يريد إتمام التعاقد معه بعد "حسم" صفقة البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشلسي.


وأشار كارايون أن اقتراب "المرينغي" من إعلان صفقة هازارد، لاعب تشلسي يجعل الإدارة تواصل البحث عن صفقة أخرى لتدعيم الخط الهجومي لفريق "لوس بلانكوس".


 وأكد كارايون هذا الأمر خلال وجوده على القناة الفرنسية، قائلا: "بناء صفوف ريال مدريد مازال مستمرا، وزيدان وإدارة الفريق ستذهب للتعاقد مع مهاجم كبير وهو محمد صلاح، وذلك بعد صفقة هازارد، على الرغم من عدم إعلانها بشكل رسمي حتى الآن، ولكن نعلم أنها ستعلن بعد نهاية الدوري الأوروبي (التي تأهل تشلسي لمباراته النهائية)".


واستكمل الصحفي الفرنسي حديثه، قائلاً: "نعلم أنه بعد هازارد، صلاح سيكون أولوية مدريد لتدعيم مثلث هجومي قوي". 


وكان صلاح قد أعلن عن إعجابه بالمدرب الفرنسي للنادي الملكي، زيدان، قائلا: "شاهدته كثيرًا أثناء فترة لعبه في ريال مدريد، وشاهدت العديد من المباريات التي كان رائعًا بها، وطريقة لعبة ساحرة، وعندما نشاهد زيدان نعلم جيدًا أنه كان يلعب كرة القدم لأنه يحبها".


يذكر أن هازارد وصلاح أمامهما نهائيان أوروبيان قادمان، وهما نهائي الدوري الأوروبي لتشلسي أمام أرسنال، ثم نهائي دوري أبطال أوروبا لليفربول أمام توتنهام.




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