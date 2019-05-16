نادين, نجيم, تخطف, الأنظار, بفستان, الزفاف, للسنة, الثالثة,

شاهدوا إطلالاتها.. أي منهن كانت الأجمل برأيكِ؟

للسنة الثالثة على التوالي نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بفستان الزفاف..

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رامز جلال بـ 4 شخصيات مختلفة في فيلمه "سبع البرمبة" 2019-05-23 | 09:39:11 طرح الممثل ومقدم البرامج المصري ​رامز جلال​، بوستر فيلمه الجديد "​سبع...

كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع .. صور 2019-05-22 | 14:55:52 في خطوة مفاجئة، قررت الفنانة السورية كندة علوس التخلي عن فستان زفافها، وعرضته...

إليسا تطمئن محبيها وتنفي خضوعها لعملية جراحية جديدة 2019-05-22 | 13:30:30 أكدت الفنانة اليسا دخولها احدى المستشفيات في بيروت لاستكمال العلاج بسبب مضاعفات...

ابنة مي سليم تسرق منها الأنظار في أحدث جلسة تصوير 2019-05-22 | 10:44:47 خضعت الفنانة الأردنية مي سليم لجلسة تصوير جديدة تجمعها بابنتها الوحيدة «لي لي»،...

كيف حضرت هيفا وهبي في مسلسل "بروفا" لماغي بو غصن؟ 2019-05-22 | 08:51:54 لا شكّ ان الممثل الحقيقي يلعب كل الأدوار في اعماله مهما كانت مقاماتها، ومن خلالها...

إيلي باسيل يهدّد أصالة: سأكون كابوسِك الأسود إنشالله بعد رمضان! 2019-05-21 | 21:02:01 سخر اللبنانيّ، إيلي باسيل من التغريدة التي كتبتها الفنّانة السّوريّة، أصالة عبر...

تيم حسن: "لهذا الممثل فضل عليّ وذكريات كثيرة" 2019-05-21 | 14:50:59 اشاد الممثل السوري ​تيم حسن​ بالممثل سلوم حداد معتبرا ان له فضل كبير عليه منذ...

لديه 12 أخ وأخت.. معلومات قد لا تعرفها عن عاصي الحلاني 2019-05-21 | 12:42:00 استعاد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، ذكرياته مع عائلته وأشقائه الثلاثة عشر،...

صورة معصتم النهار تسحر معجباته وتعليقات مضحكة 2019-05-21 | 10:43:52 بعد مرور 13 حلقة ظهر بالحلقة 14 من مسلسل خمسة ونص الدور الذي يلعبه الممثل معتصم...