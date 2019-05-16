تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:12:39 اعتقال شاب بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشاب احمد ضراغمة من باقة الغربية قبل ايام رميا بالرصاص |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |  2019-05-23 01:32:05 اطلاق نار على فرع بنك في سخنين |  2019-05-22 23:35:55 نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نادين نجيم تخطف الأنظار بفستان الزفاف للسنة الثالثة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



للسنة الثالثة على التوالي نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بفستان الزفاف..



شاهدوا إطلالاتها.. أي منهن كانت الأجمل برأيكِ؟




كلمات متعلقة

نادين, نجيم, تخطف, الأنظار, بفستان, الزفاف, للسنة, الثالثة,

تابعونــا

رامز جلال بـ 4 شخصيات مختلفة في فيلمه "سبع البرمبة" رامز جلال بـ 4 شخصيات مختلفة في فيلمه "سبع البرمبة" 2019-05-23 | 09:39:11

طرح الممثل ومقدم البرامج المصري ​رامز جلال​، بوستر فيلمه الجديد "​سبع...

كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع .. صور كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع .. صور 2019-05-22 | 14:55:52

في خطوة مفاجئة، قررت الفنانة السورية كندة علوس التخلي عن فستان زفافها، وعرضته...

إليسا تطمئن محبيها وتنفي خضوعها لعملية جراحية جديدة إليسا تطمئن محبيها وتنفي خضوعها لعملية جراحية جديدة 2019-05-22 | 13:30:30

أكدت الفنانة اليسا دخولها احدى المستشفيات في بيروت لاستكمال العلاج بسبب مضاعفات...

ابنة مي سليم تسرق منها الأنظار في أحدث جلسة تصوير ابنة مي سليم تسرق منها الأنظار في أحدث جلسة تصوير 2019-05-22 | 10:44:47

خضعت الفنانة الأردنية مي سليم لجلسة تصوير جديدة تجمعها بابنتها الوحيدة «لي لي»،...

كيف حضرت هيفا وهبي في مسلسل "بروفا" لماغي بو غصن؟ كيف حضرت هيفا وهبي في مسلسل "بروفا" لماغي بو غصن؟ 2019-05-22 | 08:51:54

لا شكّ ان الممثل الحقيقي يلعب كل الأدوار في اعماله مهما كانت مقاماتها، ومن خلالها...

إيلي باسيل يهدّد أصالة: سأكون كابوسِك الأسود إنشالله بعد رمضان! إيلي باسيل يهدّد أصالة: سأكون كابوسِك الأسود إنشالله بعد رمضان! 2019-05-21 | 21:02:01

سخر اللبنانيّ، إيلي باسيل من التغريدة التي كتبتها الفنّانة السّوريّة، أصالة عبر...

تيم حسن: "لهذا الممثل فضل عليّ وذكريات كثيرة" تيم حسن: "لهذا الممثل فضل عليّ وذكريات كثيرة" 2019-05-21 | 14:50:59

اشاد الممثل السوري ​تيم حسن​ بالممثل سلوم حداد معتبرا ان له فضل كبير عليه منذ...

لديه 12 أخ وأخت.. معلومات قد لا تعرفها عن عاصي الحلاني لديه 12 أخ وأخت.. معلومات قد لا تعرفها عن عاصي الحلاني 2019-05-21 | 12:42:00

استعاد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، ذكرياته مع عائلته وأشقائه الثلاثة عشر،...

صورة معصتم النهار تسحر معجباته وتعليقات مضحكة صورة معصتم النهار تسحر معجباته وتعليقات مضحكة 2019-05-21 | 10:43:52

بعد مرور 13 حلقة ظهر بالحلقة 14 من مسلسل خمسة ونص الدور الذي يلعبه الممثل معتصم...

بعد السخرية.. دعوى ضد محمد رمضان بسبب "زلزال" بعد السخرية.. دعوى ضد محمد رمضان بسبب "زلزال" 2019-05-21 | 08:55:39

ذكرت بعض التقارير الصحفية انه قد تم تقديم شكوى رسمية لمجلس النواب المصري ضد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سطو رجل اعمال طوبا زنغرية سرقة مال مستندات شيكات مجهولين شرطة تحقيق احباط عملية تهريب مخدرات من الجنوب للمركز اعتقالات عرب بير هداج النقبمصرع 95 مواطنا شخصا عربيا عرب حوادث حادث طرق قاتلة منذ بداية العام عامن 2015اصابة خطيرة عالقون حادث طرق بين سيارتين قرب عكا مفرق جيلون الشرطة مروع هدم بيت مواطن بير هداج النقب تشريد عائلة متزوج اطفال جرافات اسرائيل استنفار أمني حيفا انتشار قوات خاصة اغلاق احياء تفتيش مدينة شرطة وحدات افتتاح العام الدراسي طلاب يعايد الطلاب استقبال رئيس البلدية علي سلام نوبة قلبية هنغاريا وفاة الشابة أمل يونس شكري هنغاريا رحلة استجمام مصرع الشاب صبحي شقير كفر قاسم حادث طرق مروع قرب سلفيت شارع 505 حصان دهس اخلاء مدرسة طمرة اصابات استنشاق دخان دون اصابات ابن خلدون القيق الاسير الحرية مظاهرة رفع شعارات امام مستشفى العفولة هعيمك الصحفي راهبات السلزيان الناصرة تحتفل تخريج طلابها الفوج ال 13 مشاركة واسعة وسام قسوم زبيدات قبل عام زوجته صابرين الانضمام داعش صفوف برفقة اولادهم الثلاثة مواجهات القاء قنابل حجارة غاز مدينة سخنين مؤنس دبور هدف جراسهوبرز السويسري اجمل هدف في لدوري للعا 2015
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com