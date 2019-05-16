نتنياهو:, التفاوض, الائتلافي, أصبح, شبه, مستحيل,

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي نيامين نتنياهو ان التفاوض الائتلافي اصبح شبه مستحيل، لأن جميع الكتل تقريبا تطرح متطلبات تعجيزية تتعارض بعضها البعض.

وحذر من انه قد لا يستطيع تشكيل الحكومة المقبلة اذا لم تنزل هذه الأحزاب عن الشجرة. وبحسب صحيفة يديعوت احرونوت يسعى نتنياهو في المرحلة الأولى الى تشكيل حكومة ضيقة بدون حزب يسرائيل بيتنا.وعلم ان وزير المالية موشيه كحلون يرفض الانضمام الى حكومة تعتمد على ستين نائبا فقط.