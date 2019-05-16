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ميزات جديدة تظهر في "تلغرام"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




أعلنت شركة "تلغرام" عن إطلاق تحديثات جديدة لتطبيقها على الهواتف الذكية، لجعلها أكثر عملية وفائدة بالنسبة للمستخدمين.


أول ميزة ظهرت في التطبيق هي ميزة "أرشفة الدردشات"، إذ يمكن إخفاء أرشيف الدردشات بالضغط على شريطه وسحبه إلى الجهة اليسرى من الشاشة، وإظهاره من جديد بسحب واجهة الشاشة نحو الأسفل.


كما حصل تطبيق "تلغرام" في أجهزة "أندرويد" على عدد من الميزات، تسمح بكتم أو أرشفة أو حذف الدردشات.


وأضيفت إليه أيضا تصاميم جديدة للأيقونات والقوائم الداخلية، فضلا عن ميزة "قائمة الدردشات الممتدة"، التي تسمح للمستخدمين برؤية 3 سطور من المحادثة بدلا من سطرين.




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