تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:12:39 اعتقال شاب بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشاب احمد ضراغمة من باقة الغربية قبل ايام رميا بالرصاص |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |  2019-05-23 01:32:05 اطلاق نار على فرع بنك في سخنين |  2019-05-22 23:35:55 نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

دراسة تكشف علاقة الذاكرة بالصدمات الكهربائية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بالرغم من أنها قد تبدو وكأنها جزء من فيلم خيال علمي، إلا أن مجموعة من الباحثين أكدوا أن تعريض الدماغ البشري، خاصة لدى كبار السن، إلى صدمات كهربائية، قد يساعد على تحسين الذاكرة وعلاج الاكتئاب والصداع النصفي.



وكشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة بوسطن الأميركية، أن تعريض الدماغ إلى صدمات كهربائية لدى كبار السن، قد يحسن قدراتهم الإدراكية بقوة، لتصبح أقرب لقدرات شاب في العشرينيات من عمره.


ويتم منح العلاج بالصدمات الكهربائية، من خلال أغطية أو عصابات للرأس، أو أقطاب كهربائية مثبتة على فروة الرأس، أو حتى مزروعة في الدماغ، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وعادة تكون الصدمة الكهربائية خفيفة بحيث لا يكاد المرضى يشعرون بها، وفي حالات أخرى، كما هو الحال عند علاج الاكتئاب المزمن، قد يحتاج المريض لصدمة قوية، مما يستدعي تخديره.


وبالرغم من أن هذه التقنية أثبتت نجاحها، فإن المشكلة تكمن في أن العلماء لا يزالون غير متأكدين من مدى استمرارية تأثيرها.


وخلال الدراسة، التي أجريت في جامعة بوسطن، تم تعريض أدمغة 42 شخصا تتراوح أعمارهم من 60 إلى 76 عاما، إلى تيارات كهربائية منخفضة، من خلال أغطية للرأس، لتثبت النتائج أن ذاكرتهم تحسنت بالفعل، إلا أن التأثير لم يستمر سوى 50 دقيقة.


وكان بحث مشابه أجرته جامعة أوكسفورد عام 2013، قد كشف أنه بالرغم من أن ذاكرة كبار السن تحسنت، فإن قدراتهم على أداء المهام تلقائيا تأثرت بالعلاج.


يشار إلى أن هذا النوع من العلاج، بالصدمات الكهربائية، لا يزال في مرحلة الدراسة، ولم يتم تطبيقه بشكل عملي على المرضى في مختلف المستشفيات.




كلمات متعلقة

دراسة, تكشف, علاقة, الذاكرة, بالصدمات, الكهربائية,

تابعونــا

دراسة صادمة.. وفاة صديق قد يصيبك بالجنون دراسة صادمة.. وفاة صديق قد يصيبك بالجنون 2019-05-22 | 17:00:16

تبين من دراسة حديثة أن وفاة أحد الأصدقاء المقربين للشخص يمكن أن يسبب له مشاكل صحية...

مصابيح الضوء الأزرق خطيرة للغاية.. تجنبها فورا مصابيح الضوء الأزرق خطيرة للغاية.. تجنبها فورا 2019-05-22 | 14:55:37

حذرت السلطات الصحية في فرنسا من أن الضوء الأزرق الصادر عن المصابيح التي تعرف بـ"لي...

ما أسباب أمراض الكبد المميتة ؟ ما أسباب أمراض الكبد المميتة ؟ 2019-05-22 | 13:30:34

كشف علماء جامعة الملكة ماري بلندن وجامعة غلاسكو، أن المرضى الذين يعانون من النوع...

أعراض وجود الحصى في الكلى أعراض وجود الحصى في الكلى 2019-05-22 | 10:40:43

أعلن أطباء مستشفى مايو الأمريكي، بأن أولى العلامات التي تشير إلى تكون الحصى في...

الصحة العالمية تكشف أكبر عوامل خطر الإصابة بالخرف الصحة العالمية تكشف أكبر عوامل خطر الإصابة بالخرف 2019-05-21 | 14:50:41

قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا ينبغي اعتبار الخرف حالة لا مفر منها في الشيخوخة،...

طبيب تركي: هذه أفضل فترة للرياضة في رمضان طبيب تركي: هذه أفضل فترة للرياضة في رمضان 2019-05-21 | 12:40:04

قال الطبيب التركي، ياووز يلدز، رئيس قسم الطب الرياضي في كلية الطب بجامعة العلوم...

اليكم مصادر أهم 5 فيتامينات للجسم اليكم مصادر أهم 5 فيتامينات للجسم 2019-05-21 | 10:45:56

ربما يجهل بعض الأشخاص أهمية توافر الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم،...

للنساء:احذرن الإكثار من هذين الفيتامينين للنساء:احذرن الإكثار من هذين الفيتامينين 2019-05-20 | 22:53:57

تشير دراسة أميركية إلى أن النساء كبار السن اللواتي يتناولن مكملات غذائية تحتوي...

ساعتان يومياً.. هذا ما تفعله الشاشات بالأطفال ساعتان يومياً.. هذا ما تفعله الشاشات بالأطفال 2019-05-20 | 20:36:49

أظهرت دراسة كندية أن الأطفال في سن الحضانة الذين يقضون أكثر من ساعتين يومياً أمام...

الفوائد الصحية المدهشة والعديدة للبروكلي الفوائد الصحية المدهشة والعديدة للبروكلي 2019-05-20 | 14:55:03

يمكن أن يكون البروكلي عنصرا أساسيا في أي حمية غذائية، لأنه غني بالعناصر الغذائية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مأمون شركاه رمضان 2016 حصري شاهدوا الحلقة الاولى عادل امام بطولة الصنارة نت مظاهرة مركز امام شرطة ام الفحم ضد الجريمة القتل العنف اضراب عام شامل مؤسسات بلدية متابعة لجنة قرار الاحد جريمة قتل شابين المدينة شابات متلازمة داون عرس جماعي ام الفحم مدينة مشاركة واسعة احتفال نور زياد شحادة مجد الكروم علامة بسيخومتري 783 امتحان تحققمسيرة معا نعيش ابو سنان قرية اعياد الفصح النبي شعيب مشاركة واسعة مئات مسيرة يوم الارض الخالد كفر كنا نصب تذكاري الشهيد محسن طه مطار بن غوريون اكتظاظ اليوم الاكثر مسافر 82 الف رحلات تركيا اسرائيل سياحةضبط اسلحة في ام الفحم اعتقال اب ابنه تفتبش بيت مباشر مباراة ليفربول مانشستر يونايتيد بث دوري انجليزي الصنارة حي تساقط ثلوج جبل الشيخ تزلج موقع اغلاق تراكم امطار الطقس وطن علي امارة مصرع الطفلة رضيعة حادث طرق سيارة شارع 90 اغوار كفر كنا شرطة اسعاف حادث طرق مروع انقلاب سيارة مفرق رهط الجنوب الشرطة المستشفى احمد شتيوي ملاكم الناصرة يتألق بطولة ليتا الاوروبي الشاب انجاز مباريات فوز أسغر مولود في البلاد ولد في الاسبوع ال 22 للحمل ايخيلوف مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com