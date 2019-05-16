قرر النجم الفرنسي بول بوغبا ترك كل شيء، والسفر لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، بعد انتهاء موسمه الكروي "المتذبذب" مع فريقه مانشستر يونايتد.

ونشر بوغبا صورا له من داخل الحرم المكي على حسابه بتطبيق إنستغرام، أثناء أداء العمرة، برفقة عدد من الأصدقاء، ومنهم مدافع إيفرتون، الفرنسي كورت زوما.وكتب بوغبا معلقا على الصور: "استمتع وكن شاكرا لأن هناك من هم أسوأ منك حالا. دائما قل الحمد لله".كما نشر بوغبا فيديو له من مكان مرتفع، يظهر خلفه الحرم المكي بالكامل، معلقا بعبارة "ما شاء الله".وقرر بوغبا السفر للسعودية بعد أيام من نهاية الموسم الكروي في إنجلترا، وانطلاق العطلة الصيفية للاعبي مانشستر يونايتد.ويأتي قرار بوغبا لأداء مناسك العمرة في رمضان، وسط "عاصفة" من الأخبار التي تحيط اللاعب واحتمالية رحيله عن "الشياطين الحمر" في الصيف، متجها لأحد الأندية في إسبانيا، علما بأن التقارير تربطه أحيانا بالانتقال إلى ريال مدريد وأحيانا أخرى إلى غريمه برشلونة.