رشيدة, طليب, أول, فلسطينية, ترأس, جلسة, للكونغرس,

ترأست النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان رشيدة طليب أمس الأربعاء، اجتماع مجلس النواب الأمريكي، وهي أمريكية من أصل فلسطيني من ولاية ميشيغان وإحدى مسلمتين في الكونغرس.

وجاء دورها في قيادة أعمال المجلس بعد أشهر من الانتظار، لتصبح بذلك أول امرأة مسلمة تقود المجلس، بعد أن سجلها التاريخ كأول مسلمة تنضم إلى الكونغرس الأمريكي.وقالت طليب في تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ترأست مجلس النواب الأمريكي اليوم. ليس سيئا بالنسبة لفتاة من ديترويت لم تكن تتحدث الإنجليزية عندما بدأت الدراسة، والأولى في عائلتي التي أنهت دراستها الثانوية والعليا".وأضافت: "كانت لحظة فخر وغرقت في أكثر من ذلك بقليل وأنا أعمل في الكونغرس".ويوم الجمعة الماضي، ترأست زميلة طليب الديمقراطية، النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز عن ولاية نيويورك، للمرة الأولى المجلس، لتصبح أصغر امرأة تقوم بذلك على الإطلاق.