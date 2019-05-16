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معجبة تعلن موعد "زواجها" من "شيخ الجبل"!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يصور فتاة خرجت من غرفة العمليات، وهي تقول إنها ستتزوج من "شيخ الجبل".


ونشر الممثل السوري تيم حسن بطل مسلسل الهيبة، الذي يعرض في رمضان، ويؤدي فيه دور "شيخ الجبل" على حسابه في تويتر، مقطع الفيديو اللافت للفتاة الواقعة تحت تخدير عملية جراحية، وتقول فيه إنها تريد الزواج من "شيخ الجبل".


وكتب تيم حسن تعليقا على الفيديو يقول فيه: "ألف سلامة عليك إنشالله وألف جبل شيخ الجبل يتمنى رضاك".




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