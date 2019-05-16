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حفل إطلاق شياومي في 20.5



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منذ أقل من عام ، افتتح المتجر الرئيسي الرسمي لشياومي في اسرائيل (مي ستور) في مجمع ديزنغوف سنتر في تل أبيب. أدت الحملات التي عرضها المستورد، مجموعة هاميلتون، مع افتتاح المتجر، طوابير انتظار لمئات الزبائن خارج المتجر الجديد للعلامة التجارية الشهيرة. الآن، تستعد هاميلتون لحفل الافتتاح الرسمي للمتجر الثاني الخاص بالعلامة التجارية في المجتمع التجاري عوفر الكريون، وتكشف عن الحملات التي ستكون بانتظار الزبائن من الشمال في حفل الإطلاق. 



يغطي المتجر الجديد مساحة 100 متر مربع وسيوفر مجموعة واسعة من المنتجات الذكية مثل الهواتف الذكية، الساعات الذكية، الكاميرات، مكبرات الصوت، السكوتر (كوركينت)، سماعات الرأس، المكانس الكهربائية الآلية، والأجهزة المنزلية الذكية. كما أنه سيكون بوسع الزبائن أن يجدوا منتجات نمط الحياة (لايف ستايل) في المتجر، كالحقائب، نظارات الأشعة فوق البنفسجية وحتى المظلات. 


في حفل الافتتاح الرسمي للمتجر الجديد، الذي سيقام في 20 أيار/ مايو بين الساعات 15:00-22:00، سيكون بانتظار الزبائن 1200 منتج بأسعار الحملات. من بين المنتجات التي سيتم تقديمها خلال حفل الإطلاق: سوار رياضي ذكي Mi Band 3 بـ 10 شاقل فقط بدلًا من 179 شاقل، الهاتف الذكي Redmi Go بـ 199 شاقل بدلاً من 379 شاقل، السكوتر (كوركينت) Mi Electic Scooter الشهير بسعر 1,199 شاقل بدلاً من 1,799 شاقل، ومكنسة كهربائية آلية Mi Robot Vacuum بسعر 950 شاقل بدلاً من 1,249 شاقل. كما سيتم بيع سماعات لاسلكية، هاتف ذكي POCOPHONE F1، Mi 8, الساعة الذكية AMAZFIT PACE ، كاميرا اكستريم وبنك الطاقة بقدرة 10,000mAh بأسعار خاصة ليوم واحد فقط. ستنشر هاميلتون في الشبكات الاجتماعية الأسعار الاضافية مع الاقتراب لتاريخ الحدث. 

 من جانبها أكدت مجموعة هاميلتون، مستورد شياومي في اسرائيل: بصفتنا المستورد الرسمي لشركة شياومي في إسرائيل واثر الطلب على منتجات العلام التجارية، يسرنا أن نفتتح المتجر الرسمي الخاص بشياومي في الشمال، في المجتمع التجاري الكريون، لصالح سكان منطقة الشمال والكرايوت، والذين سيصبح بوسعهم الآن شراء جميع المنتجات في مكان واحد بسعر ممتاز.  كجزء من قيم شياومي التي تقيّم المستهلك وتضعه في مقدمة المنصة، قررنا أن نخصص ميزانيات الاعلانات لتدعيم المنتجات للمستهلك الاسرائيلي. نحن نخطط لحفل افتتاح كبير بشكل خاص وبأسعار مغرية لم نشهد لها مثيل في إسرائيل، هذه المرة قمنا بزيادة كمية المنتجات التي ندعمها في هذا الحفل وخصصنا لهذا الحدث 1,200 منتج، كما مددنا أيضًا ساعات حفل الإطلاق حتى يتمكن أي شخص يصل يوم الحفل من شراء منتجات شياومي الذكية بأسعار لا تتكرر”.  


تعد شياومي رابع أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم وتملك ثالث أكبر حصة سوقية في الهواتف الذكية في إسرائيل. 


تتمتع العلامة التجارية بشعبية كبيرة في إسرائيل والخارج، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى المنتجات ذات الجودة الممتازة والقيمة مقابل المال. في الواقع، أصبحت شياومي كلمة مرادفة للهواتف الذكية والمنتجات الذكية عالية الجودة التي لا مساومة عليها وبسعر جذاب. تتبع شياومي رؤية أنه لم تعد هناك حاجة اليوم إلى دفع مبالغ كبيرة مقابل الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات عالية الجودة، كما اعتاد المستهلكون فعله من قبل العلامات التجارية المنافسة. 





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