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ترامب: أنا متأكد أن إيران تريد التفاوض قريبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في ظل التوتر المستمر بين واشنطن وطهران، أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ثقته في أن إيران سترغب ببدء محادثات قريبا.



ترامب: أنا متأكد أن إيران تريد التفاوض قريبا إيران: يا ترامب! لن يتصل بك أحد من طهران

وقال ترامب في تغريدة على صفحته في "تويتر": "تم التعبير عن وجهات نظر مختلفة، وسأتخذ القرار الحاسم والنهائي، هذه عملية بسيطة جدا".

وأضاف ترامب: "أنا متأكد أن إيران تريد بدء محادثات قريبا".


تتزامن هذه التصريحات مع ضغوط اقتصادية تمارسها الولايات ضد طهران، وكذلك مع حشد عسكري في منطقة الخليج.


وفي الوقت الذي دعت فيه واشنطن، إلى إجبار طهران على الدخول في مفاوضات للتوصل لصفقة نووية جديدة، تؤكد الأخيرة أنها لن تتصل بترامب، وأنه لا جدوى من هذه الضغوط.


وأكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي، أنه "لن يتم الاتصال هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن ذلك غير مجد".


وقال إن هدف ترامب هو ممارسة المزيد من الضغوط على إيران، ولا جدوى من الاتصال به، لأنه لم يصل مع كوريا الشمالية إلى نتيجة أيضا.




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