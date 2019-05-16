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هذا رأي صابر الرباعي بعودة فضل شاكر للساحة الفنية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف الفنان التونسي ​صابر الرباعي​ ان الساحة الفنية تفتقد للفنان اللبناني ​فضل شاكر​.



وقال الرباعي عند حلوله ضيفاً على أحد البرامج التلفزيونية: "فضل فنان حساس، والفترة التي مر بها صعبة، واختياره كان خطأ كونه أدخل نفسه في متاهات، ليس له علاقة بها".


واضاف: "كان على فضل شاكر، ألا يحمل سلاحاً أو يقول أي شيء عن الجيش اللبناني، وهذا نعتبره خطأ كبيرا ارتكبه.. عند النظر لخلفية فضل كفنان نجده قد غُرر به".


وتمنى الرباعي عودة شاكر للغناء مرة أخرى، وأن تُمنح له الفرصة "لأن الله يُسامح ويغفر، ونحن البشر لابد أن نسامح ونغفر، ونفتح باباً للصلح، لأنه اعتذر واعترف بخطأه".




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