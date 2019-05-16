برشلونة, يفاجئ, عشاقه, بإعلانه, التعاقد, مع, لاكازيت,

فجر نادي برشلونة مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه التعاقد مع الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم أرسنال الإنجليزي، قبل أن يتراجع النادي الكتالوني ويحذف الخبر من موقعه الرسمي.

ففي الوقت الذي يدور فيه الحديث عن اقتراب البارسا من التعاقد مع الفرنسي الآخر أنطوان غريزمان، الذي أعلن قبل أيام رحيله عن أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الحالي، ظهر اسم لاكازيت ضمن قائمة الفريق الكتالوني في الموقع الرسمي للنادي، قبل أن يتم تدارك الموقف بشكل سريع وحذفه من القائمة.وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ظهور اسم لاكازيت في موقع برشلونة له تفسيران، الأول قد يعود إلى أن الموقع تعرض للقرصنة، لكن يبقى هذا التفسير مستبعدا، لأنه لم يكن هناك أي تعديل آخر في الموقع.التفسير الثاني والأكثر منطقية، أنه مجرد خطأ في البرمجة، وفي كلتا الحالتين، يبقى لاكازيت مرشحا للانضمام لبرشلونة على الرغم من أن كل التقارير تشير إلى أن مواطنه غريزمان، هو الأقرب لتعزيز خط هجوم "البلوغرانا" في الموسم المقبل.وتألق لاكازيت البالغ 27 عاما بشكل لافت مع أرسنال هذا الموسم، حيث سجل له 19 هدفا مع 13 تمريرة حاسمة في كافة المسابقات، وساهم في تأهل "الغانرز" إلى نهائي الدوري الأوروبي، حيث سيواجه تشيلسي في الـ29 من الشهر الجاري، في العاصمة الأذرية باكو.