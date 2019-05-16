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ضبط مخدرات وسلاح واعتقال شابة من كفرياسيف وشاب من الشيخ دنون



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي وسيم بدر : "في إطار نشاط تنفيذي مركز ضد مخالفات التجارة بالمخدرات وحيازة الأسلحة غير القانونية، بهدف الحفاظ على السلامة وأمن الجمهور ، قام شرطيون سريون ومن حرس الحدود بأنشطة هذا الأسبوع في كفرياسيف ".



وأضاف البيان: "في الوقت نفسه ، فتشت الشرطة منزل شابة من سكان القرية البالغة من العمر 32 عامًا وضبطت مئات الغرامات من المواد المشتبه كمخدرات خطرة بانواع مختلفة، بما في ذلك الماريخوانا والكريستال والحشيش ، وعثرت على بندقية صيد مدكوكة/ مخرطشة".

تم القبض على الشابة المشتبهة مع مشتبه به آخر من سكان الشيخ دنون البالغ من العمر (31 عامًا)، وتم تمديد توقيفهما يوم أمس في محكمة الصلح في عكا حتى 17.5.19 والتحقيق مستمر"




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