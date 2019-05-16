مبادرة, تتيح, لنتنياهو, مواصلة, أداء, مهامه, حتى, في, حال, اتهامه,

كشف عضو الكنيست الليكودي امير اوحانا عن مبادرة يقودها "اتحاد أحزاب اليمين" تسمح لبنيامين نتنياهو بمواصلة أداء مهامه حتى اذا تقرر تقديم لائحة اتهام ضده.

وفي مقابلة إذاعية صباح اليوم قال اوحانا انه من المفضل ان ينشغل منتخَب جمهور في شؤونه القضائية فقط بعد انتهاء ولايته، ولفت الى ان الليكود مصغ بذلك الى المعارضة والصحافة اللتين تساءلتا كيف يمكن لرئيس الوزراء ان يدير الدولة وهو يواجه العدالة. وفيما يخص الإشكاليات التي تعتري تشكيل الائتلاف الحكومي القادم رأى النائب الليكودي انها ستحل عما قريب.