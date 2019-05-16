اعتقال, مشتبه, بالضلوع, بقتل, الشاب, حماد, العتايقة, من, مدينة, رهط,

اعلنت الشرطة في لواء الجنوب اليوم الاربعاء انها نجحت بفك لغز جريمة قتل الشاب حماد العتايقة من مدينة رهط في 21.4.2019، وتقدم لائحة إتهام بحق شاب قريبه (20 عامًا) بضلوعه في القضية.

وقالت الشرطة في بيانها :" هذه هي الجريمة الـ15، التي يتم حلها منذ بداية العام وستواصل شرطة إسرائيل عملها على مدار الساعة بكل إصرار وعزيمة لمكافحة الجرم الخطير الى جانب جمع الأسلحة غير القانونية وفك رموز جرائم القتل خصوصًا في المجتمع العربي بهدف ضمان امن وسلامة المواطنين الأبرياء.