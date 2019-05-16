تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:12:39 اعتقال شاب بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشاب احمد ضراغمة من باقة الغربية قبل ايام رميا بالرصاص |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |  2019-05-23 01:32:05 اطلاق نار على فرع بنك في سخنين |  2019-05-22 23:35:55 نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال مشتبه بالضلوع بقتل الشاب حماد العتايقة من مدينة رهط



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اعلنت الشرطة في لواء الجنوب اليوم الاربعاء انها نجحت بفك لغز جريمة قتل الشاب حماد العتايقة من مدينة رهط في 21.4.2019، وتقدم لائحة إتهام بحق شاب قريبه (20 عامًا) بضلوعه في القضية.


وقالت الشرطة في بيانها :" هذه هي الجريمة الـ15، التي يتم حلها منذ بداية العام وستواصل شرطة إسرائيل عملها على مدار الساعة بكل إصرار وعزيمة لمكافحة الجرم الخطير الى جانب جمع الأسلحة غير القانونية وفك رموز جرائم القتل خصوصًا في المجتمع العربي بهدف ضمان امن وسلامة المواطنين الأبرياء.




كلمات متعلقة

اعتقال, مشتبه, بالضلوع, بقتل, الشاب, حماد, العتايقة, من, مدينة, رهط,

تابعونــا

اعتقال شاب بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشاب احمد ضراغمة من باقة الغربية قبل ايام رميا بالرصاص اعتقال شاب بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشاب احمد ضراغمة من باقة الغربية قبل ايام رميا بالرصاص 2019-05-23 | 11:12:39

سمح بالنشر صباح اليوم الخميس ان الشرطة اعتقلت شابا بشبهة الضلوع في جريمة قتل...

وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية 2019-05-23 | 10:37:41

فجعت مدينة عرابة بوفاة الشاب توفيق ابراهيم توفيق ياسين 19 عاما بظروف تراجيدية...

اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 2019-05-23 | 09:46:04

اسفر حادث طرق ذاتي وانقلاب سيارة على شارع ٦ قرب وادي عارة بإتجاه الجنوب صباح اليوم...

دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه 2019-05-23 | 09:47:50

ابلغ النجم النصراوي لاعب فريق اشبيلية الاسباني مؤنس دبور ادارة منتخب اسرائيل...

منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة 2019-05-23 | 09:42:17

قدمت منظمة صيادي الأسماك القُطرية التماسًا الى محكمة العدل العليا، تطالب فيها...

الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل 2019-05-23 | 06:23:25

اليوم الخميس تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة...

اطلاق نار على فرع بنك في سخنين اطلاق نار على فرع بنك في سخنين 2019-05-23 | 01:32:05

أسفر اطلاق نار على فرع بنك في مدينة سخنين بعد منتصف الليلة عن اضرار مادية كبيرة في...

انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين 2019-05-22 | 23:37:14

أسفر حادث طرق ذاتي مساء الاربعاء على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين عن اصابة شخص...

كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ 2019-05-22 | 23:25:37

قامت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست ممثلةً بالنواب أيمن...

اصابة 6 طالبات بالجفاف خلال رحلة في الجليل اصابة 6 طالبات بالجفاف خلال رحلة في الجليل 2019-05-22 | 20:51:06

وصل الى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهاريا 6 طالبات اثر اصابتهن بالجفاف خلال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع طفلين انفجار مولد كهرباء خيمة سكنية ابو قويدر شرطة اسعاف محمد عمر ابن عمه قويدر ابو الزرنوق مخلفات ذخيرة انفجار تعيين البروفيسور نعيم شحادة مديرا لمعهد الغدد الصماء في مستشفى رمبام حيفا طعن جندي فسوطة محطة مركزية نهاريا شاب مشتبه اعتقال ابو سنانفرات نصار مراسل القناة الثانية اصابة خطيرة عامل طبريا شرفة بيت ورشة بناء مدينة نقله مستشفى رمبام حادث عملأموال ضريبة الارنونا مجلس مجدال تيفن مجلس كسرى سميع يانوح جت توزيع ديانا حداد سلامها لفلسطين الناصرة مهرجان موازين المغرب العربي يارا مشعور غرامة مالية سائق ساحنة عين ماهل القاء نفايات بناء منطقة عامة قرب الناصرة مشتبهون عرب شبان مواجهات اخلال النظام العام حجارة القاء حرق اطارات شرطة 4 قتلى حوادث الطرق اليوم الثلاثاء مصرع شوارع البلاد شابين الهزيل مدينة رهط دار نافع العبيد اللد أمنة حرقا في كرم زيتون في المركز اللد اعتقال طليقهاحريق احتراق بيت قرية نحف اطفاء اطفائية اخماد النيران اصابات دون ضرار ممتلكاتمثقال زيدان مواجهات اعتقال الشاب كفرمندا التحقيق مواجهات التحريض سطو محطة وقود الجنوب قرب رهط اقتلاع جهاز صرف الي كاسبومات مشتبهون ملثمون كاميرات مراقبة احتراق حريق بيت قرية عسفيا اطفاء دون اصابات لم يبلغ اضرار جسيمة اخماد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com