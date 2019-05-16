أحلام, تطلب, المسامحة, من, أصالة, فكيف, ردّت, الأخيرة؟,

من الواضح أن الفنانة الإماراتية ​أحلام​ أنهت خلافاتها مع زميلتها السورية ​أصالة​، إذ قامت بمعايدتها بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت أحلام على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأصالة وعلقت عليها قائلة: "من كل قلبي كل عام وانتي بخير ربي يطول عمرك ويحميك ويخليك لعيلتك وحبايبك كل عام وانتي اختي مهما حصل بينا انا من قلبي احبك ومسامحتك وانتي سامحيني".بدورها أصالة ردت قائلة: "شكراً ياحلومه على معايدتك وألف شكر إنّك سامحتيني يا أمّ قلبّ طيّب وان شاءالله بنلتقى قريباً".