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أحلام تطلب المسامحة من أصالة فكيف ردّت الأخيرة؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



من الواضح أن الفنانة الإماراتية ​أحلام​ أنهت خلافاتها مع زميلتها السورية ​أصالة​، إذ قامت بمعايدتها بمناسبة عيد ميلادها.



ونشرت أحلام على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأصالة وعلقت عليها قائلة: "من كل قلبي كل عام وانتي بخير ربي يطول عمرك ويحميك ويخليك لعيلتك وحبايبك كل عام وانتي اختي مهما حصل بينا انا من قلبي احبك ومسامحتك وانتي سامحيني".


بدورها أصالة ردت قائلة: "شكراً ياحلومه على معايدتك وألف شكر إنّك سامحتيني يا أمّ قلبّ طيّب وان شاءالله بنلتقى قريباً".




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