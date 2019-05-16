شعب, وجماهيرها, الرياضية, استقبلت, الليلة, الآولى, للدوري, الثاني, من, كأس, xl, 2019,

الجماهير الشعبوية منحت الإضافة الحماسية لليلة كروية عالية المستوى.استمرت الإثارة والرتم العالي بين فرق المسابقة , كان عنوانها قوة أداء من حراس المرمى ، وتواجد نجوم لامعين من عالم المستديرة في دوريات كرة القدم المحلية.الجماهير الغفيرة البيتية شهدت ارتقاء فريقين من القرية ، حيث نال الفريقين حصة الأسد بالتشجيع.ولأول مرة في كأس xl يقود الحكم القدير نائل عودة زمام الأمور رفقة الحكم هيثم شطروبي. اللذان قادا من بداية كأس Xl 2019 بمهنية عالية المستوى.الإثارة والقوة والرغبة العارمة من كل اللاعبين للإستمرار بالفوز كان عنوان السهرة الآولى من الدور الثاني لكأس xl 2019. حيث أن ركلات الجزاء كانت الفاصلة بأربع مباريات من أصل ستة لتأكد القوة بالمنافسة بين الفرق.شباب كابول ضد الوحدات (شعب ) 0-0 (2-0)مباراة نارية من الطراز الأول ، كلا الفريقين استطاعا استعراض مباراة عالية المستوى ولكن خالية الأهداف ، لتستمر الإثارة في الشوطين الإضافيين وصولا لركلات الجزاء . بركلات الجزاء التفوق كان للفريق البيتي الوحدات ، الذي يلعب بين جمهوره ونال حصة الأسد بالتشجيع ليمنح جماهيره الراحة بالفوز 2-0 بركلات الجزاء.مجدلاوي ضد وينه وينه 1-1 ( 1-2 )ِالفريق المجدلاوي بدأ المباراة بضغط العالي الرتم على الفريق الأبيض ، وحاول مرارا وتكرارا للوصول لشباك وينه وينه ، إلا أن حارس المرمى رباح رباح استطاع الحفاظ على شباكه نظيفة. وينه وينه كان ند قوي ومفاجئ وبأقدام احمد سبع الذي يجول في ملاعب دوري درجة أ بإحراز هدف جميل ليمنح فريقه التفوق 1-0. عبيده رفاعي لاعب وينه وينه كان قريب من تسجيل الهدف الثاني ، ولكن جميل نعرة حارس المجدلاوي كان ند قوي.الفريق المجدلاوي حاول جاهدا لإدراك التعادل ، جوني سبع يستغل سقوط رباح رباح الحارس على الأرض بعد أن صد كرة ممتازة ولكن رأسية جوني استقرت بالشباك لتفرض تعادل بالوقت القاتل ، وتمديد لشوطين اضافيين.الشوطين الإضافيين كانا مثيران بالأداء خاليان من التهديف ، ولكن كلا الحارسين كانا دوما بالمرصاد بأداء طيب. لتنتهي المباراة بالتعادل والتوجهه لركلات الجزاء وتعلن فوز المجدلاوي 2-1 .اخوة شعب ضد يونايتد (عكا) 0-0 (2-3 )مباراة بأداء سريع وقوي من كلا الفريق ، لم تهدأ الكرة للحظة، الفريق البيتي ، أخوة شعب كان الأكثر خطورة لولا الأداء الممتاز لمحمد كليب حارس مرمى اليونايتد الذي منع بأكثر من فرصة تفوق فريق الخصم.رغم الأداء القوي من الفريقين إلا أن المباراة كانت خالية من الأهداف حتى نهاية المبارة. لتنقلنا لشوطين اضافيين. ومرة أخرى استطاع حارسا مرمى الفريقين بحفظ الأمل لكلا الفريقين بالتأهل بتصديات عالية المستوى ، محمد خطيب ومحمد كليب قدما اداء عالي المستوى، لتتجه الأنظار من جديد لركلات الجزاء.محمد خطيب حارس مرمى الأخوة شعب تصدى لأربع ركلات جزاء ويسجل بنفسه ركلة جزاء ويهدي فريقه وجمهور شعب التأهل المنشود. 3-2 .أف سي هيلي وود ضد أبناء المغار 1-4مباراة منظومة التكتيك ، وبأداء حذر من كلا الفريقين ، إلا أن هفوة كبيرة من حارس ابناء المغار ، أخلت بالموازين وأهدت اسيل كنانة التسجيل وتفوق فريقه هيلي وود 1-0.تفوق دام دقيقة وحمزة خشان يعادل المباراة لأبناء المغار.عمر خلف بضربة صاروخية يعيد التفوق لفريقه 2- 1 لهيلي وود .بالشوط الثاني ، العامود يعاند ابناء المغار ويمنع كيوان سعد من احراز التعادل . ومن الجهة الثانية نايف سلامة يبعد من خط المرمى هدف مأكد برأسية ذهبية. ولكن الفريق الأزرق يدرك الهدف الثالث بأقدام عمري خلف الذي ينهي أمال أبناء المغار ، الذي إنهار دفاعه في الدقائق الأخيرة ليتلقى الهدف الرابع بأقدام عيسى خلف الذي إنفرد وحيدا أمام المرمى الخالي ، وينهي سلسلة الأهداف 4-1.شباب (عرابة) ضد نجوم الوسط 1-1 (1-3).فريقان مكللان بنجوم الوسط العربي في كرة القدم ، علي عدوي وسعيد ذياب ، قادا فريقاهما لمباراة عالية الرتم .امير نفاع يستمر بالأداء المميز بهذا الدوري ، بتمريرة متقنة يرسل ابراهيم غنايم لإنفرادية سهلة ، والأخير يحرز هدف التفوق 1-0 لنجوم الوسط.امير نفاع بتسقيطة جميلة من فوق الحارس ، تتوقف بالعارضة ، التي حرمته من هدف الدوري.ومن الجهة الثانية ، يرسل منار دراوشة تسديدة صاروخية تعانق الشباك لتفرض التعادل 1-1.تعادل الفريقين بمباراة قوية لتمتد لشوطين إضافيين. خلت من الأهداف وتستمر الإثارة بركلات الجزاء.ركلات الجزاء حملت أيضا الإثارة لتنتهي بفوز فريق الشباب بالنتيجة 3-1.