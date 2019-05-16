مسؤول, عراقي:, صواريخ, في, غزة, والبصرة, موجهة, للخليج,

كشف إياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية في العراق أن المخابرات الإسرائيلية زودت الولايات المتحدة الأمريكية بصورة منصات إطلاق صواريخ باليستية موجودة في غزة وسوريا ومدينة البصرة في العراق وموجهة الى دول الخليج.

وأكد إياد علاوي لبرنامج في متناول اليد لقناة الشرقية ان مسئولا أمريكيا اجتمع معه وابلغه ان الولايات المتحدة قررت إرسال وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو للتحقيق في موضوع منصات الصواريخ والتحدث مع المسئولين العراقيين حول هذا الوضع.وقال علاوي " ان الوقت تأخر كثيرا كي تأخذ الحكومة العراقية موقفا وسطيا لتخفيف حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة .وقال علاوي إن المسؤولين الرسميين في واشنطن أكدوا له أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تراقب أنظمة الصواريخ البالستية الإيرانية، ليس فقط عبر الأقمار الصناعية ولكن أيضًا مع أنظمة أرضية متقدمة للتصوير والمراقبة.وأضاف أن كبار مسؤولي المخابرات الأمريكية أخبروه أن أجهزة الاستخبارات والمخابرات الإسرائيلية تستخدم هذه الأنظمة الأرضية المتقدمة لتصوير وتتبع أنظمة الصواريخ البالستية الإيرانية في محافظة البصرة العراقية.وأضاف علاوي ان النظام السياسي في العراق لم يعد مؤهلا لمواجهة التحديات التي يفرضها عليه واقع المنطقة بسبب النفوذ الأجنبي والعملية السياسية القائمة على الطائفية والمحاصصة.