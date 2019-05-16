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اعتقال شابين من طمرة بشبهة محاولتهما تهريب مسدس



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اعتقلت الشرطة خلال حملة لها على  على حاجز حانيم  شابين (27 و37 عامًا)  من مدينة طمرة بشبهة محاولتهما تهريب مسدس من الضفة .



وافيد ان الشرطة فتشت السيارة على المعبر وعثرت على المسدسد وتم توقيف الشابين من طمرة لاستكمال التحقيق معهما بشبهة محاولة تهريب سلاح .







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