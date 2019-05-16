اعتقال, شابين, من, طمرة, بشبهة, محاولتهما, تهريب, مسدس,

اعتقلت الشرطة خلال حملة لها على على حاجز حانيم شابين (27 و37 عامًا) من مدينة طمرة بشبهة محاولتهما تهريب مسدس من الضفة .

وافيد ان الشرطة فتشت السيارة على المعبر وعثرت على المسدسد وتم توقيف الشابين من طمرة لاستكمال التحقيق معهما بشبهة محاولة تهريب سلاح .