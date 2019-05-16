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أمريكي يدخل موسوعة جينيس بـ 100 شمعة مشتعلة .. فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يسعى عدد كبير من المغامرين حول العالم لإبراز مواهبهم في عدة مجالات لمجرد تعريف الناس بهم، أو للحصول على تسجيل أرقام قياسية جديدة في موسوعات عالمية، أو لتحطيم أرقام مسجلة بالفعل باسم أشخاص آخرون.



من هؤلاء الأمريكي ديف راش، الذي تمكن من تسجيل اسمه في موسوعة “جينيس” العالمية للأرقام القياسية، بعدما حطم الرقم القياسي العالمي السابق، ونجاحه في حمل 100 شمعة مضاءة في فمه.


ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، فإن وسائل إعلام أمريكية، ذكرت أن ديف راش نجح في وضع 100 شمعة مضاءة داخل فمه.. وأبقى راش على الشموع في فمه لمدة 30 ثانية، محققا بذلك رقما قياسيا.


وتمكن ديف راش من تجاوز التحدي، ودخل بفضله إلى موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية.



يذكر أن الرقم القياسي السابق لهذا التحدي كان من نصيب الهندي دينيش شيفناث، والذي تمكن من وضع 41 شمعة في فمه عام 2018.




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