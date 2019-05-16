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ليلة عنيفة -إصابة شاب بعيار ناري في ام الفحم ،وشجاران في طمرة وكسيفة بالنقب يسفران عن إصابة 7 اشخاص



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اصيب احد سكان ام الفحم يبلغ من العمر ثلاثين عاما بإصابات متوسطة بعد تعرضه لعملية اطلاق نار في حي الجدوع على ايدي مجهولين، ونقل على اثرها الى مستشفى هعيمق في العفولة لتلقي العلاج. ونشرت الشرطة حواجز داخل ام الفحم وفي محيطها في مسعى للوصول الى الجناة.


شجار عنيف في طمرة

وفي طمرة أصيب الليلة الماضية ستة اشخاص بجروح متفاوتة خلال شجار. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.


إصابة رجل في كسيفة بالنقب خلال شجار

وفي قرية كسيفة البدوية بالنقب أصيب الليلة الماضية رجل في الخامسة والثلاثين من العمر خلال شجار بين أبناء عائلة واحدة, ووصفت حالته بمتوسطة, وتم نقله الى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج الطبي.




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