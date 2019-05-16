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المجلس الإسلامي للافتاء يحدّد بداية موعد صلاة عيد الفطر



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حدّد المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني بداية موعد أداء صلاة عيد الفطر وذلك بتمام السّاعة ( 5:50 ) صباحاً ؛ كما وحدّد مجلس الافتاء موعد تحرّي هلال شهر شوال لعام 1440 ه وذلك يوم الاثنين الموافق 3.6.2019


وحول أحكام صلاة العيد أفاد د. مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للافتاء :


صلاة العيد سنة مؤكدة ويبدأ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح في السماء أي بعد الطلوع ب 20 دقيقة إلى الزوال (الظهر) ويستحب تأخيرها قليلا ويستمر وقتها إلى ما قبل وقت الزوال ( الظهر ) .


ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام صلاها في البيت لوحده واذا خرج الوقت وذلك بدخول وقت الزوال ( الظهر ) فإنّه يستحب أن يقضيها المسلم ركعتين .


وحول كيفية أداء صلاة العيد أفاد د. محاجنه قائلا :


صلاة العيد عبارة عن ركعتين يستحب فيهما ما يلي :


يكبّر المصلي في الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يُكبّر بعدها سبع تكبيرات ثمّ يقرأ الفاتحة، ويستحب أن يقرأ سورة “ق” في الركعة الأولى .


وفي الركعة الثانية يقوم مُكبراً فإذا انتهى من القيام يُكبر خمس تكبيرات، ويقرأ سورة الفاتحة، ثم سورة “القمر” .


وإن شاء قرأ في الأولى بسورة الأعلى وفي الثانية سورة الغاشية فقد ورد ذلك كله في السنة.


ويسنّ بعد الصلاة أن يخطب الإمام في الناس بخطبتين كخطبة الجمعة تماما.


وبهذه المناسبة الكريمة لا يسعنا إلاّ أن نتقدم بأحر التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية جمعاء وكلّ عام وأنتم بخير.




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