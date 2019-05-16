200, ألف, طالب, يتقدّمون, اليوم, لبجروت, اللغة, الانجليزية,

جاءنا من كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للإعلام العربي صباح اليوم الخميس ان اليوم السّاعة 12ظهرا يبدأ امتحان البجروت بموضوع اللغة الانجليزيّة. حيث يتقدّم للامتحان نحو 200الف طالب. وعدد نماذج الامتحان 8. وعدد المراقبين : 15 الف مراقب".

وأضاف البيان: "اليوم ولأوّل مرّة ومن خلال برنامج تجريبي يقدّم الطلاب من 35 مدرسة الامتحان بدون استعمال القاموس(نموذج E) وذلك في اطار الخطّة القوميّة لدعم اللغة الانجليزيّة المحكيّة والقرار بتحسين الثّروة اللغويّة عند الطلاب بعد ان قاموا خلال الدّراسي بتعلّم 200 كلمة اضافية كمخزون لغوي.واختتم البيان: "الأبحاث تشير الى اهمية وجود ثروة لغويّة عند الطلاب تساهم كثيرا في اكتساب اللغة الانجليزيّة. جهاز التّربية يسعى لاعداد الطلاب وتزويده بثروة لغويّة تمكنّه من اجراء حوار ونقاش بشكل جيّد ( 5,500 كلمة )".