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اخر الاخبار
2019-05-23 11:12:39
اعتقال شاب بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشاب احمد ضراغمة من باقة الغربية قبل ايام رميا بالرصاص
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2019-05-23 10:37:41
وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية
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2019-05-23 09:46:04
اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6
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2019-05-23 09:47:50
دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه
|
2019-05-23 09:43:51
الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء!
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2019-05-23 09:42:17
منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة
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2019-05-23 09:36:32
الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد
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2019-05-23 09:35:25
الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا
|
2019-05-23 09:33:43
كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان
|
2019-05-23 09:32:54
عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال
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2019-05-23 09:31:53
بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين
|
2019-05-23 06:23:25
الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل
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2019-05-23 06:20:32
روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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2019-05-23 01:32:05
اطلاق نار على فرع بنك في سخنين
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2019-05-22 23:35:55
نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا
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روسيا - انهيار تربة بعمق بناية من خمس طوابق ومساحة ملعب هوكي!
2019-05-16 08:41:57
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روسيا - انهيار تربة بعمق بناية من خمس طوابق ومساحة ملعب هوكي!
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