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أطفال لاجئون يرافقون بابا الفاتيكان على متن سيارته



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أطفال لاجئون يرافقون بابا الفاتيكان على متن سيارته




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