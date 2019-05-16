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رونالدو يتقدم بطلب الزواج من صديقته جورجينا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تقدم مهاجم فريق يوفنتوس والمنتخب البرتغالي لكرة القدم، النجم كريستيانو رونالدو، بطلب الزواج من صديقته عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز.



وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن رودريغيز وافقت على طلب الدون.

وظهر النجم البرتغالي البالغ من العمر 34 عاما مع جورجينا (25 عاما) واضعين حول إصبعيهما خاتمين من نوع واحد، من صنع الشركة الفرنسية "Cariter".


وارتبط رونالدو بعلاقة عاطفية مع جورجينا منذ يونيو 2016، وقد أنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا.


ولدى رونالدو، ابن بكر هو كريستيانو جونيور، يبلغ من العمر ثمانية أعوام، وتوأمان عمرهما 17 شهرا هما إيفا وماتيو.




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