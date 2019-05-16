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دي يونج يقدم وعدًا لميسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قدم فرينكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي، وعدًا للبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، حين يرتدي الأول، قميص برشلونة في الموسم المقبل.



وقال دي يونج في تصريحات لشبكة فوكس سبورتس "لدي فضول لرؤية ميسي وكيف هي تجربة المران معه، سأمنحه الكثير من التمريرات في الموسم المقبل".


وأوضح دي يونج "سأفتقد الدوري الهولندي، كان الأمر رائعا هنا. سارت كل الأمور على نحو سريع للغاية منذ انضمامي للفريق الأول".


وأضاف "لن أغير من أسلوبي، ولا يهمني إذا كانت الأضواء ستُسلط علي أم لا، متحمس للتعرف على أشياء جديدة".


وأتم "كنا فريقا رائعا في أياكس، وعشنا الكثير من المرح واللحظات الرائعة هذا الموسم".


وتوج أياكس أمستردام ببطولة الدوري الهولندي، للمرة 34 في تاريخه، وذلك بعد فوزه على مضيفه دي جرافشاب بنتيجة 4-1 في المرحلة الأخيرة من عمر المسابقة.




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