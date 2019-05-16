لماذا, ينصح, بتناول, التمر, على, الريق, فى, رمضان؟,

التمر يعد من المواد الغذائية المهمة للغاية، حيث يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، وأثبتت العديد من الدراسات أنه مفيد للقلب، والعظام، وغيرها من الفوائد الهامة لصحة الإنسان.

وإلى جانب هذه الفوائد فإن تناول التمر على الإفطار سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند الإفطار، وأكد عدد من الخبراء أن تناول التمر على الريق هو عملية صحية للغاية، حيث يمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة سنتعرف عليها في هذا التقرير.فوائد التمر- يحد من تكوين الحصوات الكلوية.- يحد من ارتفاع الكولسترول، وينظم نسبته.- يعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم والحد من ارتفاعه.- يحافظ على صحة العظام والحد من تعرضها للكسور؛، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.فوائد التمر على الريق- ينظم نسبة الضغط ويحد من ارتفاعه بشكل كبير؛ بسبب احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.- غذاء مهم لصحة القلب، حيث يساهم التمر في تحسن صحة القلب والحد من التعرض للأمراض القلب.- من أهم الفوائد التي تعم علي الجسم بعد تناوله للتمر هو النشاط والحيوية وإمداده بالطاقة.