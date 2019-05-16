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اشتية: لا تهاون مع مطلقي النار بالأعراس والمناسبات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على ضرورة بذل مزيد من الجهد لتقديم الخدمات للمواطنين والسهر على راحتهم، وإعادة بناء الثقة مع المواطن.



وطالب اشتية، خلال زيارته لقيادة الشرطة في مقر إدارة شرطة الحراسات والحماية في الطيرة، عدم التهاون بأي شكل من الأشكال في التعامل مع ظاهرة اطلاق النار في الأعراس والمناسبات والتعامل بجدية معها.


وقدم اشتية، شرحاً عن الوضع السياسي الراهن والازمات التي تمر بها القضية الفلسطينية والضغوطات التي تمارس على الشعب الفلسطيني، وصلابة الموقف الفلسطيني فيما يخص قضية الأسرى والشهداء.


وعبر اشتية، عن فخره و اعتزازه بالمؤسسة الأمنية، وخاصة المؤسسة الشرطية، التي تعمل على مدار الساعة من اجل تقديم خدمات للمواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا.


وأكد أن الشرطة مكوِن أساسي في توفير الأمن والأمان مع المؤسسة الأمنية، والذين أسهموا في حماية المشروع الوطني الفلسطيني، على أسس احترام الحريات وحقوق الإنسان وسيادة القانون.




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