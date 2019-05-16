ملكة, جمال, العراق:, حماس, إرهابية, والفلسطينيون, عملاء!,

نشرت ملكة جمال العراق لعام 2017 سلسلة من التغريدات التي اعتبرها البعض مسيئة للفلسطينيين ومؤيدة لإسرائيل، بعد أن هاجمت حركة حماس ووصفتها بالحركة الإرهابية على غرار الأوصاف التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت ملكة جمال العراق سارة عيدان (29 سنة) قد نشرت عبر تويتر سلسلة من التغريدات قالت فيها إن "الفلسطينيين لا يسعون إلى الحرية، وإن حركة حماس هي ميليشيا إرهابية تستخدم سكان غزة كدروع بشرية وتطلق الصواريخ من المناطق السكنية"، في تماهٍ واضح مع التصريحات الإسرائيلية المتكررة بشأن حركات المقاومة في قطاع غزة.ودافعت عيدان في التغريدات عن حق إسرائيل في "الدفاع عن نفسها"، مشيرة إلى أن سكان القطاع يدفعون ثمن "أخطاء" حركة حماس.وهاجمت عيدان حسابات على تويتر دافعت عن حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. كما قامت بإعادة تغريد لمجموعة من التغريدات وصفت الفلسطينيين بالمتطرفين والعملاء.ولم تكن تلك المرة الأولى التي تثير فيها عيدان الرأي العام العربي بسبب إسرائيل؛ إذ أثارت العام الماضي جدلًا واسعًا بسبب التقاطها صورة سيلفي مع ممثلة إسرائيلية في مسابقة ملكة جمال الكون، قبل أن تثير غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب زيارتها لتل أبيب لاحقًا.