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مستشفى صفد - استخراج قطعة نقدية من فئة 5 شيكل ابتلعها طفل 10 سنوات واستقرت في المريء



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



الطاقم الطبي في مستشفى زيف بصفد اجرى مؤخرا عملية جراحية لاستخراج قطعة نقدية من فئة 5 شيكل ابتلعها طفل يبلغ من العمر 10 سنوات واستقرت في المريء والأنبوب الذي يحمل الطعام والسوائل واللعاب مَن الفم إلى المعدة. 



حيث لم يتمكن الطفل بابتلاعها لكبر حجم القطعة النقدية .




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