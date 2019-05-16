تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة الغربية |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |  2019-05-23 01:32:05 اطلاق نار على فرع بنك في سخنين |  2019-05-22 23:35:55 نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سوريا تطالب مجلس الامن بالتدخل بشأن الجولان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت وزارة الخارجية السورية أن “الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها، وأن سورية ستعمل على إعادته بكل الوسائل المتاحة باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم”.



وقالت الخارجية، في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إن سورية “تؤكد دعمها للمواطنين العرب السوريين في مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي ورفضهم قرار ضم الجولان السوري إلى كيان الاحتلال ولسياسة نهب الاراضي والممتلكات التي يتبعها في الجولان بما في ذلك إقامته للمستوطنات غير الشرعية على الأراضي السورية المحتلة تحت أي عنوان أو مسمى كان بهدف تغيير طابعه الديمغرافي والجغرافي والقانوني”.


ودعت الخارجية مجدداً مجلس الأمن إلى “التحرك العاجل لحفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال إلزام “إسرائيل” وقف سياساتها الاستيطانية غير القانونية وإجراءاتها القمعية بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل والتي تشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 497″.




كلمات متعلقة

سوريا, تطالب, مجلس, الامن, بالتدخل, بشأن, الجولان,

تابعونــا

الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد 2019-05-23 | 09:36:32

تتعرض مصر وعدد من البلدان المجاوة ، لموجة حر شديدة، تصل ذروتها غدا وبعد غد إلى 46...

عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال 2019-05-23 | 09:32:54

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية مساء الأربعاء، رفضها المشاركة في مؤتمر البحرين،...

بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين 2019-05-23 | 09:31:53

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن خطة السلام الأمريكية تمنح مستقبلا...

روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 2019-05-23 | 06:20:32

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه لا بديل لحل...

قائد بالحرس الثوري: أمريكا لا تجرؤ على مهاجمة إيران قائد بالحرس الثوري: أمريكا لا تجرؤ على مهاجمة إيران 2019-05-22 | 23:29:27

ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن قائد كبير في الحرس الثوري قوله يوم الأربعاء...

غرينبلات: عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر البحرين خطأ غرينبلات: عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر البحرين خطأ 2019-05-22 | 19:29:46

ترى الولايات المتحدة أن القرارات الأممية الموجودة حاليا لن تحل الصراع الفلسطيني...

الرئاسة الإيرانية: زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران لم تكن للتوسط بين إيران وأمريكا الرئاسة الإيرانية: زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران لم تكن للتوسط بين إيران وأمريكا 2019-05-22 | 14:55:45

قال مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، إن وزير الخارجية العماني، يوسف بن...

ترامب يرشّح امرأة لتولي قيادة القوات الجوية الأميركية ترامب يرشّح امرأة لتولي قيادة القوات الجوية الأميركية 2019-05-22 | 11:28:31

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيح باربرا باريت السفيرة السابقة وامرأة...

أنقرة ردا على مهلة واشنطن: صفقة "إس-400" قد تمت ولن نتراجع أنقرة ردا على مهلة واشنطن: صفقة "إس-400" قد تمت ولن نتراجع 2019-05-22 | 11:26:30

جدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، التأكيد على أن صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي...

العقل المدبر لهجمات سريلانكا كان أحد الانتحاريين العقل المدبر لهجمات سريلانكا كان أحد الانتحاريين 2019-05-22 | 10:48:17

أعلنت الشرطة السريلانكية أن فحوص الحمض النووي أثبتت أن العقل المدبر للهجمات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طحينة الامير تسويق منتجاتها خضعت لفحوصات مخبرية كانت نتائجها صالحة ايجابية ريال مدريديلا شوتبث مباشر ريال مدريدمشاهدة يوتويب يوتويب ريال مدريدمباراة ريال مدريد وملقاعبد الكريم حلايقة حصل دطتوراه الخليل مسن الحاج سن 61 عاما حسن مفرق الحلزون قرب عرابة البطوف انقلاب سيارة حادث طرق مستشفى نهاريا مركز حيان تركي رماح نمارنة طفلين توأمين مختلفين شعب قرية تلد مستشفى رمبام مصرع محمد ابو كليب بسمة طبعون شارع 70 قرب حيفا سيارة اصابة شخص اخراحتراق سيارتين عكا محطة وقود استنفار اطفاء اخماد اشتعال احمد نور الدين طريف تبرع باعضائه وهب الحياة 5 شاخاص زراعة اعضاء اصابة خطيرة انقلاب سيارتين حادث طرق مروع شمال مفرق شدموت هدفورا مستشفى النمساوي الناصرة يوم محاضرة نساء حوامل امهات اطفال تخلي ص محاولات سليمان فايد يافة الناصرة سائق تراكتور انهار عليه نفق العفولة رشابيم الشرطة اطفاء جثة شابة عليها علامات اصابات عنف قرب منطقة وادي الحمام العثور شرطة رصاصات طائشة الفحم دون اصابات تستقر بيت منزل ام ليبرمان اذاعة الجيش الاسرائيلي محمود درويش الشعر الراحل قصيدة سجل انا عربي ريغيف الثقافة وزيرةمصرع 95 مواطنا شخصا عربيا عرب حوادث حادث طرق قاتلة منذ بداية العام عامن 2015
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com