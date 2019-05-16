سوريا, تطالب, مجلس, الامن, بالتدخل, بشأن, الجولان,

أكدت وزارة الخارجية السورية أن “الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها، وأن سورية ستعمل على إعادته بكل الوسائل المتاحة باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم”.

وقالت الخارجية، في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إن سورية “تؤكد دعمها للمواطنين العرب السوريين في مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي ورفضهم قرار ضم الجولان السوري إلى كيان الاحتلال ولسياسة نهب الاراضي والممتلكات التي يتبعها في الجولان بما في ذلك إقامته للمستوطنات غير الشرعية على الأراضي السورية المحتلة تحت أي عنوان أو مسمى كان بهدف تغيير طابعه الديمغرافي والجغرافي والقانوني”.ودعت الخارجية مجدداً مجلس الأمن إلى “التحرك العاجل لحفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال إلزام “إسرائيل” وقف سياساتها الاستيطانية غير القانونية وإجراءاتها القمعية بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل والتي تشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 497″.