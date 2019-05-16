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الحرارة اعلى من معدلها بـ6 درجات



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تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


الجمعة: يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


السبت: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارأ نسبيا في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


الاحد: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارأ نسبيا في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من:


1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.


2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.




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