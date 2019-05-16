اصابة, فتى, باطلاق, نار, في, باقة, الغربية,

أصيب فتى مساء الاربعاء بجراح متوسطة جراء حادث اطلاق نار في مدينة باقة الغربية , الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق وتبين أن الحديث يدور عن شجار تم استعمال خلاله السلاح .

الطواقم الطبية نقلت الشاب الى مستشفى هيلل يافي في الخضيرة ووصفت حالته بين الطفيفة والمتوسطة .