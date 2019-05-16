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اصابة فتى باطلاق نار في باقة الغربية



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



أصيب فتى مساء الاربعاء بجراح متوسطة جراء حادث اطلاق نار في مدينة باقة الغربية , الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق وتبين أن الحديث يدور عن شجار تم استعمال خلاله السلاح .


الطواقم الطبية نقلت الشاب الى مستشفى هيلل يافي في الخضيرة ووصفت حالته بين الطفيفة والمتوسطة .
اصابة فتى باطلاق نار في باقة الغربية




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