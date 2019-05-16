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مصرع شخص بانفجار سيارة في مدينة الخضيرة



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لقي رجل (50 عاما)مصرعه اثر انفجار سيارة قرب جسر اريك في مدينة الخضيرة بعد منتصف الليلة الماضية .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة ان حادث انفجار سيارة اسفر عن اصابة رجل بجراح بالغة الخطورة توفي لاحقاً بالمستشفى .

الشرطة هرعت بقوات معززة وباشرت التحقيق .




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