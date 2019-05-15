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14 لاعبًا يواجهون خطر الرحيل عن ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن 14 لاعبًا في صفوف ريال مدريد معرضون للرحيل عن النادي الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن 19 لاعبًا فقط من قائمة ريال مدريد، تأكد تواجدهم في رحلة الميرنجي إلى الولايات المتحدة، يوم 8 يوليو/تموز المقبل، للمشاركة في الكأس الدولية للأبطال.
وأضافت أن إدارة الفريق الملكي تحدثت مع 14 لاعبًا، للبحث عن فريق جديد في الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على قرار الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تأكد رحيل الحارس كيلور نافاس والجناح جاريث بيل، كما أن ثيو هيرنانديز المعار إلى ريال سوسييداد، لن يعود إلى النادي الملكي.
وأوضحت أن قائمة الراحلين المحتملين عن الميرنجي تضم أيضًا خيسوس فاييخو وسيرجيو ريجيلون وداني سيبايوس وماركوس يورنتي، إلى جانب ماتيو كوفاسيتش وخاميس رودريجيز ومارتن أوديجارد وأوسكار رودريجيز وإبراهيم دياز وماريانو دياز ولوكاس فاسكيز.
14 لاعبًا يواجهون خطر الرحيل عن ريال مدريد




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