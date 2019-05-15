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اصابة شاب في شجار ببلدة كسيفة بالنقب



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت شاب يبلغ من العمر 35 عاماً الى مستشفى سوروكا في بئر السبع جراء اصابته خلال شجار في بلدة كسيفة بالنقب ووصفت حالته بالمتوسطة .


الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شاب في شجار ببلدة كسيفة بالنقب




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