طمرة:اصابة, 6, اشخاص, بجراح, في, شجار, عنيف,

أسفر شجار عنيف بين مجموعتين مساء اليوم الاربعاء عن اصابة 6 اشخاص بجراح متفاوتة في مركز مدينة طمرة , الطواقم الطبية هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للمصابين وقامت بنقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة هرعت للمكان بقوات معززة وقامت بفض الشجار وباشرت التحقيق .يشار الى أن مدينة طمرة تشهد في الأونة الاخيرة احداث عنف مما ادى الى غضب واستنكار من قبل الاهالي .