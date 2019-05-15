تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |  2019-05-23 01:32:05 اطلاق نار على فرع بنك في سخنين |  2019-05-22 23:35:55 نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

طمرة:اصابة 6 اشخاص بجراح في شجار عنيف



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



أسفر شجار عنيف بين مجموعتين مساء اليوم الاربعاء عن اصابة 6 اشخاص بجراح متفاوتة في مركز مدينة طمرة , الطواقم الطبية هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للمصابين وقامت بنقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج .


الشرطة هرعت للمكان بقوات معززة وقامت بفض الشجار وباشرت التحقيق .

يشار الى أن مدينة طمرة تشهد في الأونة الاخيرة احداث عنف مما ادى الى غضب واستنكار من قبل الاهالي .




كلمات متعلقة

طمرة:اصابة, 6, اشخاص, بجراح, في, شجار, عنيف,

تابعونــا

اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة 2019-05-23 | 11:12:39

سمح بالنشر صباح اليوم الخميس ان الشرطة اعتقلت شابا بشبهة الضلوع في جريمة قتل...

وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية 2019-05-23 | 10:37:41

فجعت مدينة عرابة بوفاة الشاب توفيق ابراهيم توفيق ياسين 19 عاما بظروف تراجيدية...

اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 2019-05-23 | 09:46:04

اسفر حادث طرق ذاتي وانقلاب سيارة على شارع ٦ قرب وادي عارة بإتجاه الجنوب صباح اليوم...

دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه 2019-05-23 | 09:47:50

ابلغ النجم النصراوي لاعب فريق اشبيلية الاسباني مؤنس دبور ادارة منتخب اسرائيل...

منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة 2019-05-23 | 09:42:17

قدمت منظمة صيادي الأسماك القُطرية التماسًا الى محكمة العدل العليا، تطالب فيها...

الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل 2019-05-23 | 06:23:25

اليوم الخميس تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة...

اطلاق نار على فرع بنك في سخنين اطلاق نار على فرع بنك في سخنين 2019-05-23 | 01:32:05

أسفر اطلاق نار على فرع بنك في مدينة سخنين بعد منتصف الليلة عن اضرار مادية كبيرة في...

انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين 2019-05-22 | 23:37:14

أسفر حادث طرق ذاتي مساء الاربعاء على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين عن اصابة شخص...

كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ 2019-05-22 | 23:25:37

قامت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست ممثلةً بالنواب أيمن...

اصابة 6 طالبات بالجفاف خلال رحلة في الجليل اصابة 6 طالبات بالجفاف خلال رحلة في الجليل 2019-05-22 | 20:51:06

وصل الى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهاريا 6 طالبات اثر اصابتهن بالجفاف خلال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids غازي اغبارية مصمص قرية شبهات أمنية اطلاق سراح اعتقال 18 يوما التحقيق معه اعتقاله طعن رجل يركا خلفية جدال تجاري احيل الشرطة العلاج المستشفى حيان ابو سنان الطبي مستشفى نهاريا الحركة الاسلامية تحريض مؤتمر صحفي الناصرة فندق الشيخ رائد صلاح المتابعة لجنة جبري عماش مصرع الشاب طعن جسر الزرقاء شرطة اسعاف جريمة قتل قرية المدرسة التكنولوجية جديدة المكر تحتفل تخريج الفوج ال 13 طلابها احتفال قرية مصرع ابراهيم الحويطي الغول عامل شاب عربي ابو القرينات النقب حادث عمل جثة تراكتور خلال عمله دباس حازم عامل الخليل ورشة بناء سقط ارتفاع رحوفوت الخليل فلسطيني اصطدام تراكتورون عامود مصرع شاب مقتل حادث مروع اصابة اخر اسعاف شرطة ساهر حجيرات بئر المكسور عواصف رعدية امطار غزيرة مصحوبة اضرار تطاير اجسام الشيخ رائد صلاح السجن يوم الاحد قضاء محكوميته 9 اشهر ادانته التحريض العنف عمر العقبي شقيق مهند لائحة اتهام منفذ عملية اطلاق نار محطة الحافلات بئر السبع اصابة عامل بناء جدار خشبي ورشة عمل الخضيرة مستشفى شر اسعاف علاج نقله بيت كفر قرع اعتقال شقيقين مشتبهين مسدس مخدرات مداهمة تفتيش بيت اعتقال هستدروت نقابة سهيل دياب الناصرة كتلة الجبهةاسلحة مسدسات ذهيرة امشاط رصاصات شرطة مدينة داخل وكر منطقة مفتوحة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com