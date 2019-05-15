خيمة, اعتصام, أمام, مقر, شرطة, الشمال, في, الناصرة, احتجاجاً, على, احداث, العنف,

شارك المئات من الناصرة والمنطقة مساء اليوم الاربعاء في نصب خيمة الاعتصام امام مقر شرطة لواء الشمال في الناصرة , وذلك احتجاجاً على اعمال العنف الاخيرة في الناصرة بشكل خاص والوسط العربي بشكل عام .

حيث تم نصب الخيمة من قبل لجنة مكافحة العنف وستنشط الخيمة من اليوم وحتى السبت وسيتخللها نشاطات من قبل اخصائيين في محاولة للضغط على الشرطة للحد من ظاهرة العنف.