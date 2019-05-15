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خيمة اعتصام أمام مقر شرطة الشمال في الناصرة احتجاجاً على احداث العنف



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



شارك المئات من الناصرة والمنطقة مساء اليوم الاربعاء في نصب خيمة الاعتصام امام مقر شرطة لواء الشمال في الناصرة  , وذلك احتجاجاً على اعمال العنف الاخيرة في الناصرة بشكل خاص والوسط العربي بشكل عام .


حيث تم نصب الخيمة من قبل لجنة مكافحة العنف وستنشط الخيمة من اليوم وحتى السبت وسيتخللها نشاطات من قبل اخصائيين في محاولة للضغط على الشرطة للحد من ظاهرة العنف.




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