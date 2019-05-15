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اصابة خطيرة باطلاق نار في ام الفحم



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أصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم الاربعاء بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في حي الجدوع بمدينة ام الفحم.


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج.


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.





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