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اصابة رجل بجراح خطيرة اثر سقوطه عن علو في نتسيرت عيليت



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افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان رجل يبلغ من العمر ٥٠ عاما اصيب بجراح خطيرة اثر سقوطه عن بناية في شارع هعيمك في مدينة نتسيرت عيليت مساء اليوم الاربعاء.


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى العفولة لاستكمال العلاج.

اصابة رجل بجراح خطيرة اثر سقوطه عن علو في نتسيرت عيليت




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