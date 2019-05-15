راموس, يثير, الشكوك.., وتدعيم, مزدوج, لصفوف, ريال, مدريد,

بدأ ريال مدريد تحضيراته اليوم الأربعاء، لخوض المباراة الأخيرة في الموسم، ضد ريال بيتيس، الأحد المقبل، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، لحساب الجولة الختامية لليجا.

وغاب عن المران الجماعي قائد الفريق، سيرجيو راموس، الذي واصل تدريباته الفردية في صالة الألعاب الرياضية، وفقًأ لصحيفة "ماركا" الإسبانية.وأفادت الصحيفة بأن مشاركة راموس في المباراة، غير مؤكدة حتى الآن، بينما توجد 3 غيابات مؤكدة، تتمثل في كل من: ألفارو أودريوزولا للإصابة، وكاسيميرو وخيسوس فاييخو للإيقاف.لكن من جهة أخرى، تلقى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، أنباءً سارة، بعودة كيلور نافاس وسيرجيو ريجيلون للتدرب مع المجموعة.وأشارت الصحيفة إلى أن نافاس، إذا كان في حالة جيدة قبل المباراة، سيمنحه زيدان الفرصة للمشاركة من أجل توديع الجماهير، خاصةً أنها ستكون المباراة الأخيرة له، قبل الرحيل عن الميرينجي.