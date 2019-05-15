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47 إصابة في المظاهرات شرقي قطاع غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



افادت مصادر فلسطينية :" اصيب 47 مواطنا بجروح مختلفة من قبل قوات الجيش الاسرائيلي خلال فعاليات مليونية الارض والعودة شرق قطاع غزة، اليوم الاربعاء.


وأطلقت القوات النار وقنابل الغاز صوب عشرات الالاف من المتظاهرين الذين وصولوا الى مخيمات العودة الخمسة للمشاركة في فعالية مليونية العودة التي دعت لها الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وأصيب ثلاثة فلسطينيين اثر اطلاق النار على المتظاهرين بمخيم العودة شرق غزة وبمخيم العودة شرق مخيم البريج فيما اصيب عدد اخر من المتظاهرين بحالات اختناق نتيجة اطلاق قنابل الغاز صوب المتظاهرين بمخيمي العودة بخان يونس وجباليا.
47 إصابة في المظاهرات شرقي قطاع غزة




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