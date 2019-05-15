ماركة الماكياج العالمية "لوريال باريس" تطرح:"مسكارا انليميتيد" لرموش طويلة بشكل خاص* ذات فرشاة متحركة التي تصل الى كل رمش وتمنح طلّة رموش قوية.* معادلة حديثة: تصمد في الماء لكن يمكن ازالتها بسهولة بماء ساخن فقط دون الحاجة لمزيل ماكياج من ثنائي المرحلة.السعر: 75 ش. لكن في شهر ايار 2019 معروضة بسعر خاص: 59.90 ش.في شهر ايار 2019 حملة خاصة: مسكارا انليميتيد ولاينر بـ 85 ش. فقط.