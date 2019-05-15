أطلقت شركة كوكا كولا في البلاد، بمناسبة مسابقة "الأوروفيزيون" في تل ابيب، ولفترة محدودة حلة خاصة من العبوات باللون الذهبي.

العبوات الجديدة التي شملت ايضا كوكا-كولا زيرو، استبدلت اللون الأحمر والأسود الذي يميزها، وشملت عبارات مكتوبة بأحرف إنجليزية توجهت للمستهلكين والسياح الذين توافدوا إلى البلاد عشية المسابقة.إلى جانب الحلة المحدودة، أطلقت كوكا كولا غطاء الألومنيوم الجديد للعبوات، والذي تمت إضافته إلى العبوات لأول مرة في البلاد منذ عرض عبوات المشروب في البلاد في مطلع سنوات الثمانين.شيلي شمير كينان، نائبة المدير العام لشؤون التسويق في كوكا-كولا إسرائيل قالت: "يسر كوكا كولا منح التقدير لاحتفالات الموسيقى في مدينة تل أبيب وتقديم تحديثات غير مسبوقة في تجربة شرب عبوات المشروب المحبوب".