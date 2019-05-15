اعتقال, مشتبهين, بعد, ضبط, مخدرات, بقيمة, مئات, الاف, الشواقل, في, شفاعمرو, وساجور,

ضمن نشاط لشرطة الجليل لمكافحة ظاهرة التجارة بالمخدرات اعتقلت الشرطة مواطن من ساجور (41 عاماً)بعد العثور في منزله على 6 كغم من الكنابيس يبلغ قيمتها حوالي ال200000 شيقل .

الشرطة قامت باعتقاله وقرر المحكمة اطلاق سراحة بشروط مقيدة .وفي نشاط اخر للشرطة أمس الثلاثاء في شفاعمرو في منطقة مفتوحة ضبطت الشرطة كميات من المخدرات من نوع الهيرويين , حشيش, جراس , بمبلغ يقدر 10000 شيقل , تم اعتقال احد سكان المدينة(36عاماً) وتم اطلاق سراحه بشروط مقيدة .