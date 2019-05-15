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اعتقال مشتبهين بعد ضبط مخدرات بقيمة مئات الاف الشواقل في شفاعمرو وساجور



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



ضمن نشاط لشرطة الجليل لمكافحة ظاهرة التجارة بالمخدرات اعتقلت الشرطة  مواطن من ساجور (41 عاماً)بعد العثور في منزله على 6 كغم من الكنابيس يبلغ قيمتها حوالي ال200000 شيقل .


الشرطة قامت باعتقاله وقرر المحكمة اطلاق سراحة بشروط مقيدة .

وفي نشاط اخر للشرطة أمس الثلاثاء في شفاعمرو في منطقة مفتوحة ضبطت الشرطة كميات من المخدرات من نوع الهيرويين , حشيش, جراس , بمبلغ يقدر 10000 شيقل , تم اعتقال احد سكان المدينة(36عاماً) وتم اطلاق سراحه بشروط مقيدة .




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